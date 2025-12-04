Napoli così è troppo | Conte disperata doccia gelata per Lukaku

Il Napoli campione d’Italia continua a vivere una stagione fatta di scossoni: Conte è davvero stufo, ci si mette anche Lukaku ora. La squadra che solo qualche mese fa aveva festeggiato uno Scudetto meritatissimo proprio con Conte in panchina, oggi sembra oscillare tra prestazioni solide e momenti di inspiegabile difficoltà. La partita di Coppa Italia contro il Cagliari ne è stata l’ennesima dimostrazione, un match che sulla carta avrebbe dovuto essere gestito con maggiore serenità, ma che invece ha trasformato la serata in una vera e propria maratona emozionale. Il Napoli si è ritrovato bloccato sull’1-1 dai sardi, incapace di trovare quello spunto decisivo nei tempi regolamentari e perfino nei supplementari, finendo poi per affidare tutto alla lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

