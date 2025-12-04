Napoli c’è il sì per un giovane | pronta la formula

I partenopei avrebbero trovato un accordo di base con un giovane giocatore del Manchester United. Stiamo parlando di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista classe 2005 che potrebbe accasarsi a Napoli nella prossima sessione invernale di calciomercato Trattativa impostata I partenopei sono pronti a portare avanti una trattativa importantissima. In un solo colpo potrebbero sistemare il centrocampo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

