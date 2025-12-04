Napoli-Cagliari pagelle – Abbiamo trovato il rigorista | Milinkovic Savic Davvero c’è il dibattito su come accogliere Spalletti?

Le pagelle di Napoli-Cagliari 10-9 (Coppa Italia), a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Tolto King Kevin ovviamente, Zio Vanja si rivela come il miglior rigorista azzurro. La sua cagliosa a più di cento chilometri orari è l’apologia del calcio essenziale, senza fronzoli e senza vanità. Un rigore che è l’anti-cucchiaio, contro l’effimero della pelota. Indi il portierone barbuto completa l’opera con l’unica parata fatta nell’estenuante sequela dei penalty: quella decisiva su Luvumbo, povero Zito spezzato – 7 BEUKEMA. Il gol del Cagliari è sedere puro, seppur di talento. Ché la difesa del Napule regge l’urto dell’ingresso di Borrelli e di Esposito II e Sam l’Olandese conferma la sua attuale affidabilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Cagliari, pagelle – Abbiamo trovato il rigorista: Milinkovic Savic. Davvero c’è il dibattito su come accogliere Spalletti?

