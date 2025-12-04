Napoli-Cagliari Conte | Passata la squadra che ha meritato di più buone risposte da parte di tutti

Conte: “Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca.”. Al termine dell’ottavo di finale contro il Cagliari, il tecnico del Napol i Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa stampa. Queste le sue parole anche rilasciate a Mediaset: E’ stata una faticaccia, mai capitata una striscia di rigori . E’ stata una serie interminabile, anche l’anno scorso contro il Modena siamo passati ai rigori. Questa è stata molto più dura, perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri era difficile. Alla fine è passata la squadra che ha meritato di più. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Cagliari, Conte: ”Passata la squadra che ha meritato di più, buone risposte da parte di tutti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Full time Napoli-Cagliari 10-9 #napoli #cagliari #coppaitalia #ilmattino - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Cagliari finisce 9 a 8 ai calci di rigore. Il #Napoli vola ai quarti di finale e affronterà la vincente tra Fiorentina e Como. Vai su X

Conte promuove il Napoli: "Qualificazione meritata, ho avuto le risposte che volevo" - Esausto dopo la maratona ai rigori contro il Cagliari, il tecnico degli azzurri incoraggia i suoi: "Ci sarà da soffrire, ma faremo di necessità virtù" ... Da corrieredellosport.it

Conte: "È passata la squadra che ha meritato di più. Il turnover? Obbligato" - L'allenatore del Napoli: "Dopo il pareggio subito, abbiamo creato tre occasioni importanti e Caprile è stato bravo. Da msn.com

Conte: «Lucca deve continuare a lavorare in maniera dura e importante per cercare di migliorare» - Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa ... Da ilnapolista.it

Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Secondo msn.com

Napoli, Conte: "Turnover obbligato. E' passata la squadra che ha meritato di più" - Il Napoli ha battuto il Cagliari dopo una lunga serie di calci di rigore, conquistando così i quarti di finale di Coppa Italia. Segnala msn.com

Napoli-Cagliari, Conte nel post partita: «Contenti per il passaggio del turno. Lucca? Deve ancora migliorare» - Il Napoli soffre e dopo dieci calci di rigore passa il turno contro il Cagliari, approdando ai quarti di finale di Coppa Italia. msn.com scrive