Napoli barba volante e quarti di Coppa | il capolavoro di Milinkovic-Savic

"> Una Coppa Italia tinta d’azzurro, raccontata con la consueta finezza stilistica da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, che individua nella “barba nera volante” di Milinkovic-Savic il simbolo della serata. Il portiere serbo, come ricorda Corbo sul quotidiano, ha chiuso una partita in chiaroscuro del Napoli e un’interminabile serie di rigori, cancellando con una parata su Luvumbo l’incauta leggerezza che aveva portato al pari del Cagliari. Nel commento di Corbo su Repubblica Napoli, il Napoli si presenta con otto cambi e un chiaro intento sperimentale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, barba volante e quarti di Coppa: il capolavoro di Milinkovic-Savic

Leggi anche questi approfondimenti

Ecco la mia intervista di questa mattina su Radio Napoli Centrale per la trasmissione Barba e Capelli di Corrado Gabriele. Buona visione! #fiancoafianco #elezioniregionali #antoniomarciano #PD #partitodemocratico - facebook.com Vai su Facebook

Napoli: Barba resta l'alternativa a Maksimovic - Il club partenopeo continua ad insistere per Maksimovic del Torino, ma se entro domenica non avrà una risposta ... Si legge su calciomercato.com

Napoli, Milinkovic-Savic in conferenza: "Per lo scudetto mi taglierei la barba" - Il serbo ha spiegato come il club di De Laurentiis fosse da mesi la sua prima scelta: "Ho saputo da marzo del ... Riporta sport.sky.it