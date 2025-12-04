Napoli al Teatro Serra debuttano gli allievi della scuola

Un piccolo mondo dove la necessità giustifica qualunque azione e la linea tra vittime e carnefici si assottiglia fino a sparire. È l'affresco umano al centro di "Quei figuri di tanti anni fa" opera giovanile di Eduardo De Filippo scelta dal gruppo "Artatamente" la compagnia degli allievi del Teatro Serra di Napoli in scena nello spazio flegreo, in Via Diocleziano 316, dal 19 al 21 dicembre (venerdì ore 21:00, sabato ore 20:00, domenica ore 18:00 e 20:00). Dietro la facciata rispettabile di un innocuo "Circolo della Caccia", si cela una bisca clandestina frequentata da giocatori navigati che trascorrono le notti tra imbrogli, astuzie collaudate e partite truccate.

