Napoli al Maradona nuovi servizi per tifosi disabili

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli avvia allo stadio Maradona, in collaborazione con l'ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli, un nuovo progetto di inclusione sensoriale con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei tifosi con disabilità durante le partite casalinghe. A partire da Napoli-Juventus del 7 dicembre, comunica il club azzurro, saranno attivati due nuovi servizi. Ci sarà l' audio-descrizione della partita per tifosi non vedenti e ipovedenti: grazie alla collaborazione con la sezione di Napoli dell'Unione Italiana Ciechi, e tramite la piattaforma Connect Me Too, i tifosi non vedenti e ipovedenti potranno seguire la partita con una telecronaca dedicata, accessibile dal proprio smartphone tramite cuffie o auricolari.

