Napoli 81enne muore in ospedale | i figli presentano denuncia alla Polizia
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’autopsia a fare piena luce sulla morte di una paziente di 81anni deceduta all’ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, tra venerdì e sabato, dopo essere rimasta ustionata alle gambe e al bacino mentre era ricoverata in come nel reparto di rianimazione. A darne notizia è Fanpage. L’anziana, affetta da problemi respiratori, era ricoverata dal 31 ottobre e il decesso si è verificato stamattina. I figli hanno deciso di denunciare la vicenda alla Polizia di Stato sostenendo che la madre sia stata vittima delle ustioni provocate, affermano nell’esposto da un riscaldatore medico sistemato nel reparto di rianimazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Le parole dell’attrice 81enne scuotono la platea del Festival di Torino - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, denuncia dei familiari di una 81enne: «Nostra madre morta per le ustioni in ospedale» - Una denuncia per malasanità è al centro delle indagini della polizia di Stato per la morte di un'anziana ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli, a Napoli. Da ilmattino.it
In coma al Fatebenefratelli di Napoli, resta ustionata dal riscaldatore medico. Morta dopo 5 giorni, aperta inchiesta - Una donna di 81 anni è morta dopo avere riportato gravi ustioni alle gambe mentre era ricoverata in Rianimazione; i figli hanno sporto denuncia ... fanpage.it scrive
Napoli, muore in ospedale dopo essere stata sedata e legata “perché infastidiva gli altri pazienti”: la denuncia della famiglia - "Garantire pari dignità alle persone con obesità per favorire l'accesso alle terapie, approvazione del Piano nazionale cronicità e inserimento nei Lea". Scrive ilfattoquotidiano.it