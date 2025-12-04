Napoli 81enne muore in ospedale | i figli presentano denuncia alla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’autopsia a fare piena luce sulla morte di una paziente di 81anni deceduta all’ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, tra venerdì e sabato, dopo essere rimasta ustionata alle gambe e al bacino mentre era ricoverata in come nel reparto di rianimazione. A darne notizia è Fanpage. L’anziana, affetta da problemi respiratori, era ricoverata dal 31 ottobre e il decesso si è verificato stamattina. I figli hanno deciso di denunciare la vicenda alla Polizia di Stato sostenendo che la madre sia stata vittima delle ustioni provocate, affermano nell’esposto da un riscaldatore medico sistemato nel reparto di rianimazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

