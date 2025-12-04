Nadia Toffa scomparso il Grosso d’Oro | ‘Restituitelo’ l’appello della madre Margherita

Il premio simbolo di Brescia sparito dalla casa di Nadia Toffa. Il Grosso d'Oro di Nadia Toffa, il massimo riconoscimento civico conferito dal Comune di Brescia per meriti civili, culturali e umanitari, è sparito dalla sua abitazione. A denunciarne la scomparsa è stata la madre, Margherita Rebuffoni, che ha trovato la custodia del premio completamente vuota. Un colpo al cuore per la famiglia della storica inviata e conduttrice de Le Iene, scomparsa il 13 agosto 2019, che aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento alla memoria per il suo impegno sociale e il suo esempio di coraggio anche durante la malattia.

