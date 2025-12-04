My hero academia novità conferma il finale romantico ufficiale della serie

La serie My Hero Academia continua a mantenere alta l’attenzione dei fan, alimentando dibattiti sulla possibile relazione romantica tra i protagonisti Deku e Ochaco. Dopo molte speculazioni e interpretazioni divergenti, il recente sviluppo della storyline sembra aver ufficializzato quale sarà il destino sentimentale principale dei personaggi centrali, allineandosi con la narrazione originale del manga. La conferma della coppia Deku e Ochaco nel decimo episodio della stagione finale. In seguito alla mossa di TOHO Animation, che ha diffuso il trailer promozionale per l’imminente episodio intitolato “Una ragazza che ama sorridere”, si evidenzia come l’attenzione si concentri sulla figura di Ochaco Uraraka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

