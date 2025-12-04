Musicamente alla chiesa della Pietà le sonorità del Seicento e del Settecento tornano a risuonare

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sonorità preziose del Seicento e del Settecento tornano a risuonare nel cuore di Palermo. La stagione dell’associazione MusicaMente prosegue il 4 dicembre, alle 21, alla Chiesa di Santa Maria della Pietà, con un concerto che vede insieme il soprano Jennifer Schittino e il contralto Debora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

