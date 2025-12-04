Musica in lutto tutta l’Italia ha ballato con lui

– Il mondo della musica dance italiana perde una delle sue figure più rappresentative. È venuto a mancare a 67 anni Dj Mozart, nome d’arte di Claudio Rispoli, artista che con il suo contributo ha segnato profondamente la storia dei club nel nostro Paese. La notizia della scomparsa è stata accolta con commozione da colleghi e appassionati, che riconoscono in lui un vero pioniere della nightlife nazionale. . Nel corso dei suoi 50 anni di carriera, Dj Mozart si è distinto non solo per le sue selezioni musicali, ma anche per la capacità di trasformare ogni serata in un evento unico, anticipando tendenze e consolidando comunità di appassionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Musica in lutto, tutta l’Italia ha ballato con lui

