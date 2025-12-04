La Fanfara dei Carabinieri, la Banda della Polizia Municipale di Milano e – per la prima volta in questa occasione – la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense: tutti sotto sotto le finestre della Clinica Pediatrica De Marchi, per regalare un pomeriggio di musica e allegria ai bambini ricoverati. Non solo Jingle Bells e Tu scendi dalle stelle ma anche le sigle dei cartoni più famosi e amati dai bambini interpretate per l’occasione da Giorgio Vanni, la “voce” di Dragon Ball, Pokemon e molte altre canzoni amate dai piccoli che, con l’accompagnamento musicale delle fanfare, hanno reso unico lo spettacolo per i bimbi ricoverati che hanno potuto godersi lo spettacolo affacciati dalle finestre dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica e solidarietà sotto le finestre della “De Marchi“