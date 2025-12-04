Musica e solidarietà a San Mercuriale con il concerto di Natale della Caritas

🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre, alle 21, l’Abbazia di San Mercuriale ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: il Concerto di Natale promosso dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, un evento che ogni anno unisce arte, comunità e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

