Musica e solidarietà a San Mercuriale con il concerto di Natale della Caritas
Venerdì 5 dicembre, alle 21, l’Abbazia di San Mercuriale ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: il Concerto di Natale promosso dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, un evento che ogni anno unisce arte, comunità e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CONCERTO PRO AFRICA – Un evento di musica e solidarietà! L’Associazione Gabriel ODV è lieta di invitarvi a una serata speciale dedicata alla musica e al sostegno dei progetti umanitari in Africa. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme l’at - facebook.com Vai su Facebook
Omaggio a San Mercuriale. Torna la messa dell’artista - Domani alle 19, all’Abbazia di San Mercuriale, don Enrico Casadei Garofani (vicario vescovile) coadiuvato dall’abate don Nino Nicotra, celebrerà la tradizionale Messa dell’Artista, giunta alla 62ª ... Scrive ilrestodelcarlino.it