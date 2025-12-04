Musica e degustazioni aprono la nuova edizione della festa del Porcospino

Sabato 6 dicembre, a Mercato Saraceno, torna una delle fiere più amate: la manifestazione dedicata al dolce invernale per eccellenza del territorio, il Porcospino, preparazione tradizionale a base di burro, savoiardi, mandorle, caffè e liquore. Un dolce ricco e scenografico, dalla caratteristica.

