Murales Maradona il Comune di Napoli | Numerose sollecitazioni ma non è stato presentato alcun progetto
Tempo di lettura: 2 minuti In merito alla questione relativa all’area del murales dedicato a Diego Armando Maradona, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue: •?????In data 11 novembre il tecnico incaricato è stato ricevuto presso l’Area Urbanistica del Comune di Napoli. In tale occasione sono stati definiti i contenuti della documentazione e del progetto da presentare per la regolarizzazione delle attività insistenti sull’area, attraverso la stipula di una convenzione. •?????Nonostante gli esercenti avessero assicurato di disporre della documentazione tecnica necessaria – come ribadito nella nota da loro diffusa oggi – a quasi un mese dall’incontro e dopo numerose sollecitazioni non è stato presentato alcun progetto né alcuna documentazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
