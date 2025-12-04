Muore mentre passeggia lungo la palizzata a Marina di Ravenna

Ravenna, 4 dicembre 2025 – Come era solito fare, di buon mattino saliva su un bus a Ravenna per recarsi a fare una passeggiata lungo la palizzata a Marina di Ravenna. Purtroppo oggi, alcuni minuti prima delle 9, un malore non gli ha lasciato scampo. Stiamo parlando di un uomo di 94 anni, vedovo, residente in città e grande amante del mare. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO A prestargli i primissimi soccors i e a richiedere l’intervento del 11 8 sono state alcune persone che stavano anch’esse camminando lungo la diga. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ ambulanza, unitamente ai Carabinieri e al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, il quale non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso dell’anziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore mentre passeggia lungo la palizzata a Marina di Ravenna

