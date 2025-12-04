Mulè Fi | Istituzioni al fianco di Circular for Kids e dei piccoli pazienti oncologici
Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "'Circular for Kids' è un progetto che responsabilizza le istituzioni e che il presidente della Camera ha sposato con entusiasmo. La Camera dei deputati ha aderito con piacere a questa iniziativa e farà il primo conferimento di roll up e di altro materiale che sarà trasformato in astucci e libri per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia in Italia". Lo ha detto Giorgio Mulè (Fi), vicepresidente della Camera dei deputati, durante la conferenza 'Salute, comunità, futuro - Persone, processi, pianeta: la nuova era di Circular4Zero', organizzata oggi a Roma. Per l'occasione la Camera ha annunciato una donazione di materiali per 'Circular for Kids', il progetto di Novo Nordisk che trasforma materiali di recupero in kit scolastici per i bambini degli ospedali pediatrici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
