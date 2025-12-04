Moviola Inter Venezia leggera insufficienza per Di Marco secondo la Gazzetta | pesa il punto interrogativo sul fallo su Pio Esposito

Inter News 24 Moviola Inter Venezia, leggera insufficienza per Di Marco secondo la Gazzetta: l’analisi del quotidiano sugli episodi del match di Coppa Italia. È stata una serata di ordinaria amministrazione per l’arbitro Davide Di Marco a San Siro. Il fischietto della sezione di Ciampino ha diretto l’ottavo di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Venezia senza particolari assilli, agevolato da un match corretto e dal risultato netto in favore della Beneamata. Tuttavia, l’analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport evidenzia un paio di episodi al limite che meritano attenzione. Il quotidiano assegna un 5,5 in pagella al direttore di gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Venezia, leggera insufficienza per Di Marco secondo la Gazzetta: pesa il punto interrogativo sul fallo su Pio Esposito

