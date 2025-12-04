Moviola Inter Venezia il CorSport promuove Di Marco | non c’è il fallo dal limite su Pio Esposito

Inter News 24 . L’analisi del quotidiano. La netta vittoria dell’Inter sul Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia non ha lasciato strascichi polemici, merito anche di una direzione di gara autorevole e precisa. A San Siro, il fischietto della sezione di Ciampino, Davide Di Marco, ha confermato le ottime impressioni suscitate nelle precedenti uscite, gestendo il match con polso fermo e lucidità. Secondo l’analisi pubblicata oggi da Il Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro merita un solido 6,5 in pagella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Venezia, il CorSport promuove Di Marco: non c’è il fallo dal limite su Pio Esposito

