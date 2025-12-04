Mostra la droga in un servizio tv | due anni di casa lavoro per Costantino Pesce Di Silvio
Due anni di casa lavoro per Costantino Di Silvio, detto “Pesce”, che qualche tempo fa era comparso in un servizio della trasmissione televisiva “Fuori dal coro” mentre, all’interno della sua abitazione, mostrava della cocaina di ottima qualità che era disposto a vendere. Il servizio era andato in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
