Morto Steve Cropper il chitarra che ha definito il soul di Memphis e l’energia dei Blues Brothers

Il mondo della musica perde una delle sue figure più influenti: Steve Cropper, chitarrista, autore e produttore che con il suo tocco asciutto e inconfondibile ha plasmato il Memphis Sound. Si è spento mercoledì 3 dicembre a Nashville, all’età di 84 anni. L’annuncio della famiglia ha rapidamente fatto il giro dei media americani, confermando la scomparsa di un artista che ha lasciato un’impronta irripetibile nella storia della musica nera e non solo. Il suono di una Telecaster che ha fatto scuola. Cropper è stato molto più del chitarrista dei Booker T. & the M.G.’s, la sua Telecaster ha consegnato alla storia riff e atmosfere che oggi appartengono al patrimonio della musica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Steve Cropper, il chitarra che ha definito il soul di Memphis e l’energia dei Blues Brothers

