Morto il boss Gerlando Alberti jr Uccise una 17enne che scoprì per sbaglio la sua identità
AGI - È morto nei giorni scorsi il boss Gerlando Alberti jr, condannato all'ergastolo per l' omicidio di Graziella Campagna, la ragazza uccisa barbaramente il 12 dicembre 1985, con cinque colpi di lupara, nei pressi di Forte Campone, tra Messina e Villafranca Tirrena. Graziella Campagna, vittima innocente, aveva solo 17 anni e lavorava in una lavanderia. Era stata testimone involontaria della scoperta della falsa identità del latitante: mentre stava stirando, trovò infatti nella tasca di una camicia un'agenda piena di nomi e contatti telefonici. Il processo e la condanna definitiva. Il processo, lungo e con fasi complesse, si è chiuso definitivamente nel 2009 con la conferma in Cassazione della condanna. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Palermo, morto a 78 anni famoso boss che uccise 17enne perché aveva scoperto la sua identità - facebook.com Vai su Facebook
Morto boss Alberti jr, uccise 17enne che scoprì sua identità. La giovane fu uccisa nel Messinese #ANSA Vai su X
Morto Gerlando Alberti jr, il boss che uccise Graziella Campagna: la 17enne scoprì per errore la sua identità - Morto a 78 anni Gerlando Alberti jr, boss condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio della 17enne Graziella Campagna ... Lo riporta fanpage.it
Morto il boss Gerlando Alberti jr: fu condannato per l'uccisione di Graziella Campagna - La ragazza uccisa barbaramente il 12 dicembre 1985, con cinque colpi di lupara, nei pressi di Forte Campone, tra Messina e Villafranca Tirrena ... Segnala rainews.it
È morto il boss Gerlando Alberti jr: la 17enne Graziella pagò con la vita la sua scoperta - È morto il boss Gerlando Alberti jr: una vicenda che riporta alla luce una delle pagine più drammatiche della storia mafiosa siciliana. Segnala notizie.it
È morto Gerlando Alberti jr, condannato all’ergatolo per l’omicidio di Graziella Campagna - È morto a Palermo, all’età di 78 anni, Gerlando Alberti jr, figura nota negli ambienti mafiosi e da tempo malato. Si legge su 98zero.com
Mafiabossen Gerlando Alberti jr. er død: 17 år gamle Graziella betalte for oppdagelsen med livet sitt. - È morto il boss Gerlando Alberti jr: una vicenda che riporta alla luce una delle pagine più drammatiche della storia mafiosa siciliana. Come scrive notizie.it
Morto boss Alberti jr, uccise 17enne che scoprì sua identità - Il boss è stato condannato all'ergastolo per il rapimento e l'omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 ... Secondo msn.com