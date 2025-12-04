Morto il boss Gerlando Alberti jr Uccise una 17enne che scoprì per sbaglio la sua identità

Agi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È morto nei giorni scorsi il boss Gerlando Alberti jr, condannato all'ergastolo per l' omicidio di Graziella Campagna, la ragazza uccisa barbaramente il 12 dicembre 1985, con cinque colpi di lupara, nei pressi di Forte Campone, tra Messina e Villafranca Tirrena. Graziella Campagna, vittima innocente, aveva solo 17 anni e lavorava in una lavanderia. Era stata testimone involontaria della scoperta della falsa identità del latitante: mentre stava stirando, trovò infatti nella tasca di una camicia un'agenda piena di nomi e contatti telefonici. Il processo e la condanna definitiva. Il processo, lungo e con fasi complesse, si è chiuso definitivamente nel 2009 con la conferma in Cassazione della condanna. 🔗 Leggi su Agi.it

morto il boss gerlando alberti jr uccise una 17enne che scopr236 per sbaglio la sua identit224

© Agi.it - Morto il boss Gerlando Alberti jr. Uccise una 17enne che scoprì per sbaglio la sua identità

Altre letture consigliate

morto boss gerlando albertiMorto Gerlando Alberti jr, il boss che uccise Graziella Campagna: la 17enne scoprì per errore la sua identità - Morto a 78 anni Gerlando Alberti jr, boss condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio della 17enne Graziella Campagna ... Lo riporta fanpage.it

morto boss gerlando albertiMorto il boss Gerlando Alberti jr: fu condannato per l'uccisione di Graziella Campagna - La ragazza uccisa barbaramente il 12 dicembre 1985, con cinque colpi di lupara, nei pressi di Forte Campone, tra Messina e Villafranca Tirrena ... Segnala rainews.it

morto boss gerlando albertiÈ morto il boss Gerlando Alberti jr: la 17enne Graziella pagò con la vita la sua scoperta - È morto il boss Gerlando Alberti jr: una vicenda che riporta alla luce una delle pagine più drammatiche della storia mafiosa siciliana. Segnala notizie.it

morto boss gerlando albertiÈ morto Gerlando Alberti jr, condannato all’ergatolo per l’omicidio di Graziella Campagna - È morto a Palermo, all’età di 78 anni, Gerlando Alberti jr, figura nota negli ambienti mafiosi e da tempo malato. Si legge su 98zero.com

morto boss gerlando albertiMafiabossen Gerlando Alberti jr. er død: 17 år gamle Graziella betalte for oppdagelsen med livet sitt. - È morto il boss Gerlando Alberti jr: una vicenda che riporta alla luce una delle pagine più drammatiche della storia mafiosa siciliana. Come scrive notizie.it

morto boss gerlando albertiMorto boss Alberti jr, uccise 17enne che scoprì sua identità - Il boss è stato condannato all'ergastolo per il rapimento e l'omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Boss Gerlando Alberti