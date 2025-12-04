Morto Gerlando Alberti jr il boss che uccise Graziella Campagna | la 17enne scoprì per errore la sua identità

Morto a 78 anni Gerlando Alberti jr, boss condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio della 17enne Graziella Campagna. La ragazza fu uccisa nel 1985, dopo aver scoperto per errore la vera identità del latitante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

