Morto Agostino ' o pazzo mito e simbolo di un' epoca della nostra città

Nei mitici anni ‘70 del secolo scorso a Napoli “Agostino ‘o pazzo”, all’anagrafe Antonio Mellino, era un’icona e un simbolo della voglia di libertà, del desiderio di correre, sfidando regole e divieti.Il soprannome gli arrivò dalla passione per il celebre campione di motociclismo Giacomo Agostini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Morto Agostino 'o pazzo, mito e simbolo di un'epoca della nostra città

