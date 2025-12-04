Morto Agostino &#8216;o pazzo lo spericolato motociclista degli Anni Settanta nei vicoli di Napoli

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto a 73 anni "Agostino 'o pazz", all'anagrafe Antonio Mellino. Negli anni Settanta divenne noto per le sue spericolate corse in moto tra i vicoli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morto agostino amp8216o pazzoMorto Agostino ‘o pazzo, lo spericolato motociclista degli Anni Settanta nei vicoli di Napoli - Negli anni Settanta divenne noto per le sue spericolate corse in moto tra i vicoli di Napoli. fanpage.it scrive

