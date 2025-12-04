Morto Agostino o' pazz stuntman in moto nei film polizieschi

Antonio Mellino è deceduto a Napoli a 72 anni. Spericolato in sella alla sua moto Gilera 125 per le strade della città partenopea, diventò uno stuntman nei film poliziotteschi degli anni Settanta. Il soprannome derivava dalle acrobazie e dalla sua ammirazione per Giacomo Agostini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto "Agostino o' pazz", stuntman in moto nei film polizieschi

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, morto «Agostino 'o pazzo»: addio allo spericolato motociclista degli anni Settanta - facebook.com Vai su Facebook

"Agostino Vassallo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

E' morto a Agostino 'o pazz, la moto come ribellione: nel 1970 capeggiò la protesta popolare a Napoli, poi stuntman nei film - Nell’estate del 1970 in sella alla sua Gilera 125 (debitamente truccata) conquistò le prime pagine dei giornali per le sue scorribande in moto lungo le ... Come scrive msn.com

Morto Agostino ‘o pazzo, lo spericolato motociclista degli Anni Settanta nei vicoli di Napoli - Negli anni Settanta divenne noto per le sue spericolate corse in moto tra i vicoli di Napoli. Segnala fanpage.it

Napoli, morto «Agostino 'o pazzo»: chi era l'acrobata su due ruote divenuto leggenda - Era sfuggito quasi a ogni inseguitore Antonio Mellino, ma non ai problemi di salute: scompare a quasi 73 anni il motociclista ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, morto «Agostino 'o pazzo»: addio allo spericolato motociclista degli anni Settanta - È infatti venuto a mancare Antonio Mellino, in arte Agostino 'o pazzo. Secondo msn.com

Morto Agostino 'o pazzo, mito e simbolo di un'epoca della nostra città - Nei mitici anni ‘70 del secolo scorso a Napoli “ Agostino ‘o pazzo”, all’anagrafe Antonio Mellino, era un’icona e un simbolo della voglia di libertà, del desiderio di correre, sfidando regole e ... Segnala napolitoday.it

Addio ad "Agostino 'o pazzo", Napoli perde una leggenda - Napoli perde uno dei personaggi che più hanno alimentato l’immaginario urbano della seconda metà del Novecento. Da ilfattovesuviano.it