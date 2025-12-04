È morto nei giorni scorsi all'età di 78 anni il boss Gerlando Alberti jr, che fu condannato all'ergastolo per l'omicidio della povera Graziella Campagna, dopo una vicenda processuale ventennale costellata di collusioni istituzionali e depistaggi. Era malato da tempo e si era trasferito da Falcone a Palermo a causa della sua malattia. Albert jr era nipote del boss palermitano Gerlando Alberti "u. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto a Palermo il boss Gerlando Alberti jr: fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna