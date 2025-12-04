Morto a 84 anni Steve Cropper chitarra del Memphis Sound e dei Blues Brothers

Los Angeles, 4 dic. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense Steve Cropper, chitarrista, compositore e paroliere che ha definito il Memphis Sound e prestato la sua inconfondibile chitarra Telecaster a capolavori della soul music, è morto mercoledì 3 dicembre all'età di 84 anni a Nashville, nel Tennessee. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia come riportano i media americani. Cropper ha legato la sua fama a canzoni come "Soul Man", "Green Onions", "(Sittin' on) the Dock of the Bay". Fondatore dei Booker T. & the M.G.'s, è autore di brani entrati nella storia e membro della Blues Brothers Band, formata alla fine degli anni '70 da John Belushi e Dan Aykroyd, protagonista di tour, dischi e dei celebri film "The Blues Brothers" (1980) e "Blues Brothers - Il mito continua" (1998). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morto a 84 anni Steve Cropper, chitarra del Memphis Sound e dei Blues Brothers

