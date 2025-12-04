Morte Matthew Perry condannato a 30 mesi medico che fornì ketamina all’attore

Periodicodaily.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' stato condannato a 30 mesi di carcere il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell'attore di Friends per overdose nel 2023. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d'imputazione per spaccio di ketamina. Quarantaquattro anni, il medico, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

