Morte Matthew Perry condannato a 30 mesi medico che fornì ketamina all’attore

(Adnkronos) – E' stato condannato a 30 mesi di carcere il medico che ha ammesso di aver fornito ketamina a Matthew Perry poche settimane prima della morte dell'attore di Friends per overdose nel 2023. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d'imputazione per spaccio di ketamina. Quarantaquattro anni, il medico, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il sole sorgerà e tramonterà, finché ci saranno il giorno e la notte" – Philippe Caston, Matthew Broderick . Ladyhawke, 1985 | di Richard Donner con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick . . #Ladyhawk - facebook.com Vai su Facebook

Un medico che vendette ketamina all’attore Matthew Perry prima della sua morte è stato condannato a 30 mesi di carcere - Un tribunale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia che nelle settimane precedenti alla morte dell’attore Matthew Perry (celebre per aver interpretato il person ... Riporta ilpost.it

Ammise di aver venduto ketamina a Matthew Perry, condannato a 2 anni e mezzo - Sono cinque gli indagati, il medico californiano è il primo a ricevere una condanna ... Scrive msn.com

Condanna a 30 mesi per il medico colpevole della morte di Matthew Perry - Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere Salvador Plasencia, il medico di ... Come scrive tio.ch

I Genitori Di Matthew Perry Attaccano Il Medico Nelle Lettere Prima Della Sentenza Di Condanna - I genitori di Matthew Perry hanno dettagliato il loro dolore in lettere di impatto delle vittime presentate prima della sentenza per il Dottor Salvador Plascensia. Secondo msn.com

Matthew Perry, la rabbia dei genitori contro il medico coinvolto nella morte dell’attore - Le lettere alla corte prima della condanna: presto la sentenza per tutti gli imputati per la morte del protagonista di Friends ... Riporta msn.com

La “regina della ketamina” si dichiara colpevole per aver venduto la dose fatale a Matthew Perry - Jasveen Sangha, nota come la “regina della ketamina” diventerà la quinta e ultima imputata accusata della morte per overdose della star di “Friends” Matthew Perry a dichiararsi colpevole dopo un ... ilfattoquotidiano.it scrive