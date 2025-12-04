Morte Matthew Perry condannato a 30 mesi di carcere dottore Salvador Plasencia | gli fornì illegalmente dosi massicce di ketamine che lo uccisero

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025

Condannato a 30 mesi Salvador Plasencia, il medico che fornì ketamina a Matthew Perry. È il primo dei cinque imputati: decisive le lettere dei genitori dell'attore Il dottor Salvador Plasencia è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver fornito illegalmente dosi massicce di ketamina all'.

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Matthew Perry, condannato a 30 mesi di carcere dottore Salvador Plasencia: gli fornì illegalmente dosi massicce di ketamine che lo uccisero

