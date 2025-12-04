Morte durante esercitazione in elicottero | scatta la prescrizione ma risarcimenti confermati

TARANTO - Dopo la condanna in primo grado, a un anno e quattro mesi di reclusione, a carico dell'unico imputato per la morte del 32enne militare ostunese Alessandro Schettini, precipitato da un elicottero durante una esercitazione in corso tra Oria e Manduria, in secondo grado scatta la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Morte durante esercitazione in elicottero: scatta la prescrizione, ma risarcimenti confermati

