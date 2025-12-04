Morte atroce durante alla partita di calcetto | Matteo tra un mese sarebbe diventato papà

Un improvviso malore sul campo da calcetto, la corsa disperata in ospedale e una comunità intera travolta dal dolore. Matteo Legler, 29 anni, è morto nella serata di mercoledì 3 dicembre dopo essersi accasciato durante una partita con gli amici. Nonostante i tentativi di rianimazione iniziati immediatamente e proseguiti al pronto soccorso di Grosseto, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il malore improvviso e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, Matteo stava giocando quando all’improvviso è crollato a terra. I compagni hanno subito dato l’allarme e sono stati i primi a intervenire insieme ai sanitari presenti nell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

