Morta Mabel Bocchi la più grande cestista italiana di sempre | aveva 72 anni

È morta all’età di 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Negli ultimi mesi era stata colpita da una malattia, che nel giro di pochissimo tempo ha notevolmente peggiorato il suo stato di salute fino alla morte. Nel 197778 si laureò campione d’Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni, contribuendo alla conquista del primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. È stata infatti la protagonista di uno dei cicli più vincenti del basket: dal 1970 al 1978 le rossonere vinsero otto scudetti e la prima storica Coppa dei Campioni dell’intero sport femminile italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morta Mabel Bocchi, la più grande cestista italiana di sempre: aveva 72 anni

Argomenti simili trattati di recente

