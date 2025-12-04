Morta Mabel Bocchi idolo del basket femminile | con il Geas Sesto 8 scudetti e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana

Sesto San Giovanni – Mabel Bocchi si è spenta oggi a 72 anni: è stata la più importante e famosa giocatrice di pallacanestro italiana. Tutto il mondo del basket e dello sport, nazionale e internazionale, la piangono. In particolare Sesto San Giovanni visto che il fortissimo “centro” classe 1953 con la casacca rossonera del Geas ha ottenuto i successi più scintillanti, portando per la prima volta nel 1974 una squadra italiana a vincere la coppa dei campioni. Con il Geas ha festeggiato anche 8 scudetti in 9 stagioni. In azzurro. Tante le soddisfazioni anche con la maglia della Nazionale italiana con cui disputò tre edizioni del campionato europeo, conquistando il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia, concluso al quarto posto assoluto e con il personale di miglior realizzatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta Mabel Bocchi, idolo del basket femminile: con il Geas Sesto 8 scudetti e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana

Altre letture consigliate

È morta Mabel Bocchi, stella del basket azzurro. Aveva 72 anni - Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo ... Lo riporta msn.com

Mabel Bocchi è morta: leggenda del basket italiano, condusse anche la Domenica Sportiva - Popolarissima anche per via della partecipazione a un film con Pozzetto e Celentano e alla Domenica ... Riporta fanpage.it

Mabel Bocchi, morta a 72 anni l'icona del basket femminile italiano - Mabel Bocchi, icona della pallacanestro femminile italiana, è morta oggi, all'età di 72 anni. Segnala corriere.it