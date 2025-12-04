Morta Mabel Bocchi idolo del basket femminile | con il Geas Sesto 8 scudetti e di fila e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana

Sesto San Giovanni – Mabel Bocch i si è spenta oggi a 72 anni nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria: la “divina” è stata la più importante e famosa giocatrice di pallacanestro italiana. Tutto il mondo del basket e dello sport, nazionale e internazionale, la piangono. In particolare Sesto San Giovanni visto che il fortissimo “centro” classe 1953 con la casacca rossonera del Geas ha ottenuto i successi più scintillanti, portando per la prima volta nel 1974 una squadra italiana a vincere la coppa dei campioni. Con il Geas ha festeggiato anche 8 scudetti consecutivi negli anni ‘70. Il club rossonero al saluta così: Ciao Divina Mabel, sarai sempre la stella più splendente dell’universo Geas In azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta Mabel Bocchi, idolo del basket femminile: con il Geas Sesto 8 scudetti e di fila e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana

Scopri altri approfondimenti

Morta Mabel Bocchi, idolo del basket femminile: con il Geas Sesto 8 scudetti e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana - L’ex giocatrice di pallacanestro diventata giornalista e volto televisivo si è spenta a 72 anni. Riporta msn.com

Morta a 72 anni Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano - Storica la sua vittoria nella Coppa dei Campioni del 1978 con la GEAS Sesto San Giovanni, squadra di cui divenne il simbolo. Lo riporta msn.com

Addio Mabel Bocchi, icona del basket e volto Rai: le cause della morte e la malattia - La leggenda del basket italiano e conduttrice negli anni ’80 de la Domenica Sportiva è scomparsa oggi all’età di 72 anni: la notizia delle ultime ore. Secondo libero.it

È morta Mabel Bocchi, stella del basket azzurro. Aveva 72 anni - Considerata la più grande cestista italiana, nel 1975 fu votata dalla Fiba come miglior giocatrice del mondo ... gazzetta.it scrive

Mabel Bocchi è morta: leggenda del basket italiano, condusse anche la Domenica Sportiva - Popolarissima anche per via della partecipazione a un film con Pozzetto e Celentano e alla Domenica ... Segnala fanpage.it

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket femminile azzurro - Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Riporta ansa.it