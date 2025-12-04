Moretto annuncia il possibile scippo all’Inter | il Napoli crede nel colpo in grande stile chi è

Spazionapoli.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli guarda alle prossime sfide che sono attese sul campo, ma non solo: il mercato, effettivamente, è ormai alle porte, con gennaio che rappresenta una finestra molto utile per allargare le opzioni a disposizione di Antonio Conte, che ora è alle prese con un’emergenza di non poco conto a centrocampo. Stanislav Lobotka, seppur con tempistiche meno gravi, si aggiunge ai lungodegenti Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, smembrandosi praticamente della quasi totalità della mediana titolare a inizio stagione. Gli occhi del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, sono concentrati anche sul futuro: a tal riguardo, spunta il nome di Giovane, calciatore dell’ Hellas Verona che è da tempo nel mirino anche dell’ Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

moretto annuncia il possibile scippo all8217inter il napoli crede nel colpo in grande stile chi 232

© Spazionapoli.it - Moretto annuncia il possibile scippo all’Inter: il Napoli crede nel colpo in grande stile, chi è

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Moretto Annuncia Possibile Scippo