Moretto annuncia il possibile scippo all’Inter | il Napoli crede nel colpo in grande stile chi è

Il Napoli guarda alle prossime sfide che sono attese sul campo, ma non solo: il mercato, effettivamente, è ormai alle porte, con gennaio che rappresenta una finestra molto utile per allargare le opzioni a disposizione di Antonio Conte, che ora è alle prese con un’emergenza di non poco conto a centrocampo. Stanislav Lobotka, seppur con tempistiche meno gravi, si aggiunge ai lungodegenti Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, smembrandosi praticamente della quasi totalità della mediana titolare a inizio stagione. Gli occhi del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, sono concentrati anche sul futuro: a tal riguardo, spunta il nome di Giovane, calciatore dell’ Hellas Verona che è da tempo nel mirino anche dell’ Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

