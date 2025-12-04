Dopo anni segnati da un gravissimo incidente che lo ha lasciato in coma per quasi due mesi e costretto a un lungo percorso di riabilitazione, il cantautore bolognese Lens, classe 1995, torna sulle scene con ‘ Favole ’, singolo in uscita domani. Un ritorno diventato realtà grazie anche alla visione del suo manager, il forlivese Sauro Moretti, noto in città per diverse avventure imprenditoriali e per aver fatto a lungo da braccio destro allo storico dell’arte Vittorio Sgarbi, un percorso fianco a fianco terminato con un inatteso allontanamento "non certamente voluto da Sgarbi", specifica lo stesso Moretti, che aggiunge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moretti al fianco del cantautore Lens al suo rientro sulle scene