Monza Natale senza canti religiosi per i bambini all’asilo Sardone attacca | Lasciate in pace i bambini

Monza Natale senza canti religiosi per i bambini all'asilo Sardone attacca

Il Natale è sempre stato una festa all’insegna della soliderietà e della religiosità cristiana, ma c’è qualcuno che vorrebbe laicizzarlo e cancellarne le radici. Lo dimostra un comunicato di una scuola dell’infanzia in provincia di Monza: “Cari genitori, nella mattinata del 10 dicembre, indicativamente dalle ore 9.30 alle 11.45, tutte le classi di Scuola Sciesa andranno a visitare la residenza del Parco Negri di Carate Brianza. Porteremo in dono una canzone natalizia (non religiosa) eseguita dai bambini nello stile ‘cup song’ e al termine lasceremo loro un regalo realizzato dai bambini stessi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

