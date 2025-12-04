Monza modella brasiliana aggredita in treno espulso il responsabile con un volo con scorta internazionale

Monza, 4 dicembre 2025 – La polizia di Torino ha rimpatriato in Gambia un cittadino gambiano di 26 anni indagato per la violenta aggressione avvenuta nei primi giorni di novembre a bordo di un treno della tratta Ponte San Pietro-Milano Porta Garibaldi. Il rimpatrio è stato eseguito il 2 dicembre con un volo da Milano Malpensa per Banjul, con scorta internazionale. Il 26enne era stato individuato dopo l'aggressione a una modella brasiliana, colpita con calci, pugni e minacce - "mi ha detto che mi avrebbe uccisa" aveva raccontato la vittima - mentre il convoglio percorreva la tratta tra Carnate-Usmate e Arcore, in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, modella brasiliana aggredita in treno, espulso il responsabile con un volo con scorta internazionale

