Monza arrestati i maghi delle truffe agli anziani Avevano svuotato una cassaforte

Monza, 4 dicembre 2025 - Una coppia rodata di truffatori, colpi a raffica da migliaia di euro. In un caso, a una vecchietta era stata svuotata la cassaforte fingendo che il figlio rischiava di finire in prigione. Nelle prime ore della mattina del 2 dicembre, agenti della S quadra Mobile di Monza hanno arrestato due cittadini italiani di 32 e 34 anni, in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Monza. I due sono ritenuti responsabili di numerose truffe e furti in abitazione ai danni di persone anziane, messi a segno con il modus operandi del finto avvocato o del falso appartenente alle forze dell'ordin e.

