Arezzo, 4 dicembre 2025 – Il consiglio comunale di Montevarchi r iunito in data 27 novembre 2025 riceve l’interrogazione su Memorario di Cristina Rossi di Impegno Comune. «Il Memorario è un importante progetto per la città che venne pensato dalle precedenti Amministrazione di concerto con Regione Toscana e Ferrovie dello Stato al fine di realizzare a Montevarchi un innovativo modello di interscambio Ferro Gomma. l’attuale Amministrazione fortunatamente sta perseguendo il progetto. Considerato che i lavori per la realizzazione di tale opera hanno preso avvio con la consegna dei lavori avvenuta in data il 27 giugno 2024 e che gli stessi, secondo le norme contrattuali, dovevano terminare entro il 22 luglio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, l’interrogazione su Memorario