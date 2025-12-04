montevarchi il ds giorni cerca un attaccante

Quasi un anno fa, all’indomani del 2-0 sul campo del San Donato Tavarnelle, le strade di Nico Lelli e del Montevarchi si separarono. Ebbene, domenica prossima, Lelli tornerà con il Siena da avversario al Brilli Peri, come vice dell’allenatore titolare Tommaso Bellazzini che a Ghivizzano era stato il suo secondo. I bianconeri approda all’appuntamento in un momento delicato, al pari del resto dei padroni di casa. Nelle ultime cinque partite i bianconeri hanno racimolato due punti e vengono dal ko casalingo con il Seravezza Pozzi. Un 2-0 interno che, non ha messo a rischio la posizione del tecnico, stando alle dichiarazioni del ds Simone Guerri, anche se è evidente l’importanza del risultato a Montevarchi per il destino di Bellazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

