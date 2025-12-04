Montenapoleone da il benvenuto al nuovo store Intimissimi
Possiamo parlare di un vero e proprio upgrade: Intimissimi sbarca in Montenapoleone e lo fa con stile e classe. Il CEO Matteo Veronesi l’ha definita una vera e propria “finestra sul mondo”, dando il via a una nuova era per il brand di lingerie tra i più celebri in Italia. E sarà una nuova era anche per i prezzi: si tratterà, infatti, di un vero e proprio store esclusivo, dove il CEO prevede che gli scontrini raddoppino rispetto ai “soliti” 100 euro a cliente degli altri negozi. Intimissimi conquista Montenapoleone (e il portafogli dei clienti). Insomma, un vero e proprio upgrade che, come sottolinea il CEO, non è un cambiamento (o peggio) un tradimento della vocazione iniziale del marchio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
