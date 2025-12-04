Montemarciano Segregata in casa e violentata | 16enne lancia l?Sos arrestato l' aguzzino e la madre

MONTEMARCIANO - Una task force è intervenuta ieri in un?abitazione di Montemarciano per soccorrere una minore. Sembra che sia stata salvata e liberata, stando a quanto raccontato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Montemarciano, «Segregata in casa e violentata»: 16enne lancia l?Sos, arrestato l'aguzzino e la madre

Altre letture consigliate

Montemarciano, «Segregata in casa e violentata»: lancia l’Sos, salvata una 16enne - facebook.com Vai su Facebook

Montemarciano, «Segregata in casa e violentata»: lancia l'SOS, salvata una 16enne - Una task force è intervenuta ieri in un’abitazione di Montemarciano per soccorrere una minore. Da msn.com

A 16 anni con l'hashish nelle tasche e 5.600 euro in casa: denunciato per spaccio e affidato ai genitori dopo i controlli a Marina di Montemarciano VIDEO - Controlli della Finanza di Ancona nei luoghi della movida contro lo spaccio di droga che ultimamente ha assunto livelli nuovamente d'allarme, soprattutto tra i giovanissimi che si ... Scrive corriereadriatico.it