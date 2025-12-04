Montefiascone si trasforma nella fiaba di Pinocchio per il Natale | tutti gli eventi

La magia del Natale incanta Montefiascone grazie al programma di eventi dal titolo "Pinocchio nel giardino delle meraviglie", presentato dal comune.Un ricco cartellone di eventi che celebra le feste con momenti conviviali, pensati per grandi e piccoli. Spiccano le donazioni di sangue e plasma.

