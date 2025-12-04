Montaruli FdI | Spread ai minimi e occupazione ai massimi merito del Governo Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Lo spread sotto i 70 punti così come non avveniva dal 2009, l'occupazione ai massimi dal 2004 e il deficit pubblico in calo. Questo è merito del Governo Meloni e di politiche serie ed equilibrate che hanno restituito all'Italia credibilità ed affidabilità" così la deputata Augusta Montaruli di FdI. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

