Mondiali di soccer o di football? Infantino non scontenterà nessuno e li chiamerà in entrambi i modi Athletic

La disputa tra “soccer” e “football” accompagnerà il cammino verso i Mondiali 2026 negli Stati Uniti. Gianni Infantino ne ha fatto un tormentone diplomatico, giocando sull’ambiguità linguistica tra pubblico americano e tifosi internazionali. Le città ospitanti oscillano tra autenticità locale e necessità di parlare a un pubblico globale. In America, però, il termine “soccer” resta dominante, anche mentre il mondo guarda al “football”.Ne parla  The Athletic. Soccer o football?. In Svizzera, paese natale di Gianni Infantino, si dice “fußball”. In Italia, terra della sua famiglia, è “calcio”. Nell’acronimo della federazione che guida, la Fifa, è “association football”, mentre vicino alla sede sudamericana dell’organizzazione diventa spesso “fútbol”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

