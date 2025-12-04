Mondiali 2026 domani il sorteggio dei gironi | diretta su Sky Sport 24 dalle 18

Da Washington la composizione dei 12 gruppi del nuovo format FIFA. L’Italia di Gattuso conoscerà le potenziali avversarie: speciale Sky con Giunta, Nosotti, Zancan e Teotino. Manca sempre meno al calcio d’inizio dei Mondiali FIFA di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Domani, venerdì 5 dicembre – a partire dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it – il sorteggio dei 12 gironi, con le 48 squadre che scopriranno gli accoppiamenti della prima fase del torneo. Il sorteggio si terrà a Washington e includerà anche le nazionali europee non ancora qualificate. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scopri altri approfondimenti

Danilo Faso impegnato ai mondiali giovanili in Romania, sta stregando tutti. Domani si giocherà una medaglia. Il papà a PalermoToday: "Pressioni? No, è tranquillo. Si incazza solo per il Palermo, vorrebbe vederlo in Serie A..." - facebook.com Vai su Facebook

2026 ITALIA NORVEGIA Domani, domenica 16 novembre, Milano #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro @ITAAirways Vai su X

Sorteggio mondiali 2026: il calcio mondiale guarda a Washington - Tutto sul nuovo format a 48 squadre, fasce, città ospitanti e calendario ... Secondo mam-e.it

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: orari, data, fasce, diretta tv e streaming - L'appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Washington: guida completa, retroscena, curiosità e tutto quello che c'è da sapere ... Si legge su corrieredellosport.it

DAZN - Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi in diretta anche in modalità gratuita il 5 dicembre - Domani, venerdì 5 dicembre alle 18:00 italiane, DAZN trasmetterà il sorteggio dei gironi della FIFA World Cup 2026, visibile anch ... Da napolimagazine.com

TV - Sorteggio Gironi Mondiali FIFA 2026, su Sky Sport 24 e NOW il 5 dicembre - Manca sempre meno al calcio d’inizio dei Mondiali FIFA di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Si legge su napolimagazine.com

Mondiali 2026, la battaglia sui diritti televisivi tra Rai e Dazn: Sky si defila. Cosa succede se l’Italia non si qualifica - Mondiali 2026, domani il sorteggio in diretta e in chiaro su DAZN poi comincerà la guerra per i diritti televisivi: in lizza anche la Rai mentre Sky si defila ... Come scrive sport.virgilio.it

Mondiali 2026, domani il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico ... Si legge su msn.com