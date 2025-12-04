Mondiali 2026 domani il sorteggio dei gironi | diretta su Sky Sport 24 dalle 18

Sportface.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Washington la composizione dei 12 gruppi del nuovo format FIFA. L’Italia di Gattuso conoscerà le potenziali avversarie: speciale Sky con Giunta, Nosotti, Zancan e Teotino. Manca sempre meno al calcio d’inizio dei  Mondiali FIFA  di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma  dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Domani,  venerdì 5 dicembre  – a partire  dalle 18  su  Sky Sport 24,  in streaming su NOW  e su  SkySport.it  – il  sorteggio dei 12 gironi,   con le 48 squadre che scopriranno gli accoppiamenti della prima fase del torneo. Il sorteggio si terrà a  Washington  e includerà anche le nazionali europee non ancora qualificate. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mondiali 2026 domani sorteggioSorteggio mondiali 2026: il calcio mondiale guarda a Washington - Tutto sul nuovo format a 48 squadre, fasce, città ospitanti e calendario ... Secondo mam-e.it

mondiali 2026 domani sorteggioDove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: orari, data, fasce, diretta tv e streaming - L'appuntamento è per venerdì 5 dicembre a Washington: guida completa, retroscena, curiosità e tutto quello che c'è da sapere ... Si legge su corrieredellosport.it

mondiali 2026 domani sorteggioDAZN - Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi in diretta anche in modalità gratuita il 5 dicembre - Domani, venerdì 5 dicembre alle 18:00 italiane, DAZN trasmetterà il sorteggio dei gironi della FIFA World Cup 2026, visibile anch ... Da napolimagazine.com

mondiali 2026 domani sorteggioTV - Sorteggio Gironi Mondiali FIFA 2026, su Sky Sport 24 e NOW il 5 dicembre - Manca sempre meno al calcio d’inizio dei Mondiali FIFA di Canada, Messico e Stati Uniti, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Si legge su napolimagazine.com

mondiali 2026 domani sorteggioMondiali 2026, la battaglia sui diritti televisivi tra Rai e Dazn: Sky si defila. Cosa succede se l’Italia non si qualifica - Mondiali 2026, domani il sorteggio in diretta e in chiaro su DAZN poi comincerà la guerra per i diritti televisivi: in lizza anche la Rai mentre Sky si defila ... Come scrive sport.virgilio.it

mondiali 2026 domani sorteggioMondiali 2026, domani il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 Domani Sorteggio