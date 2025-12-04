LORETO - A insospettire che la madre venisse picchiata dal loro padre sono stati i lividi che la donna portava addosso. Così due figlie hanno messo una telecamera in cucina per riprendere h24 quello che succedeva in casa. I riscontri sono arrivati e consegnati ai carabinieri insieme a una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Moglie malata, marito la picchia di continuo: «Piace anche a te». Scoperto da una telecamera messa dalle figlie